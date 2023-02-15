У мережі показали, як виглядає російська повітряна куля, яку збили над Київщиною (фото)

У повітряному просторі Київської області сьогодні, 15 лютого, виявили шість повітряних цілей. Ними виявилися ворожі повітряні кулі, які рухаються під дією вітру.

Ці об'єкти могли мати на собі кутові відбивачі та розвідобладнання. Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

"По усіх повітряних цілях працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточне визначення типу та характеристик повітряної кулі можна буде зробити після детального вивчення решток збитих об'єктів.

Читайте також: Генерал США припустив, що чотири збиті кулі над Америкою мають позаземний характер

Водночас у мережі опублікували фото зі збитими російськими повітряними кулями. Зокрема, світлини оприлюднили на сторінці Збройних сил України у Facebook.

Додамо, дещо раніше у небі над Київщиною були виявлені та збиті повітряні кулі з відбивачем. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, вороги вдаються до "дідівських методів".

Нагадаємо, раніше жителі міста Ціцикар маньчжурської провінції Китаю Хейлунцзян помітили невпізнаний летючий об'єкт у небі. Зранку НЛО летів та світився.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!