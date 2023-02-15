В сети показали, как выглядит российский воздушный шар, сбитый над Киевщиной (фото)

В воздушном пространстве Киевской области сегодня, 15 февраля, было выявлено шесть воздушных целей. Ими оказались враждебные воздушные шары, двигающиеся под действием ветра.

Эти объекты могли иметь угловые отражатели и разведоборудование. Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

"По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров возможно было выявление и истощение нашей ПВО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное определение типа и характеристик воздушного шара можно сделать после детального изучения остатков сбитых объектов.

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В то же время в сети опубликовали фото со сбитыми российскими воздушными шарами. В частности, фотографии обнародовали на странице Вооруженных сил Украины в Facebook.

Добавим, ранее в небе над Киевщиной были обнаружены и сбиты воздушные шары с отражателем. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, враги прибегают к "дедовским методам".

Напомним, ранее жители города Цицикар маньчжурской провинции Китая Хэйлунцзян заметили неопознанный летучий объект в небе. Утром НЛО летел и светился.

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