В мережі зʼявилось відео, де Кадиров нібито відвідує дядька в лікарні: в коментарях засумнівались

Рамзан Кадиров виклав чергове відео, на якому він начебто відвідує свого "хворого дядька" у лікарні в Москві, при цьому стверджуючи що він "живий та здоровий". Глава Чечні повідомив у себе в телеграм-каналі, що нещодавно приїжджав до Москви і був у ЦКЛ, щоб відвідати свого дядька Магомеда Абдулхамідовича Кадирова. Рамзан Кадиров підбадьорив родича і похвалив лікарів, завдяки яким "дядько за кілька тижнів оговтався від недуги".

Про це повідомляє Telegram-канал Кадирова.

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Також начебто від імені Кадирова міститься коментар щодо його здоров’я. "Хвала Всевишньому, я живий і здоровий і абсолютно не розумію, чому навіть у разі моєї хвороби має здійматися галас? Хоча в цьому і є свій плюс - тепер аудиторія знає, які ЗМІ і які персони відверто брешуть своїм читачам", - зазначається у дописі.

Дане відео викликає багато сумнівів

При цьому на вказівному пальці Кадирова можна побачити пластиковий, схожий на медичний, зажим.

У коментарях під відео теж багато недовіри:

Нагадаємо, колишній віце-президент російської нафтової компанії "ЮКОС" Леонід Невзлін повідомив, що лідер Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у московській Центральній клінічній лікарні в стані штучної коми.

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