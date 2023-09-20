В сети появилось видео, где Кадыров якобы посещает дядю в больнице: в комментариях усомнились

Рамзан Кадыров выложил очередное видео, на котором он якобы посещает своего "больного дядю" в больнице в Москве, при этом утверждая, что он "жив и здоров". Глава Чечни сообщил у себя в телеграмм-канале, что недавно приезжал в Москву и был в ЦКБ, чтобы посетить своего дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Рамзан Кадыров ободрил родственника и похвалил врачей, благодаря которым "дядя за несколько недель оправился от недуга".

Об этом сообщает Telegram-канал Кадырова.

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Также якобы от имени Кадырова содержится комментарий по его здоровью. "Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подниматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно врут своим читателям", - отмечается в сообщении .

Данное видео вызывает много сомнений

При этом на указательном пальце Кадырова можно увидеть пластиковый, похожий на медицинский зажим.

В комментариях под видео тоже много недоверия:

Напомним, бывший вице-президент российской нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин сообщил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров находится в московской Центральной клинической больнице в состоянии искусственной комы.

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