Автомобили с чеченскими номерами съехались в больницу в Москве: Кадыров при смерти?

17 сентября правозащитник и чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев сообщил о смерти главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако официальный ТГ-канал Кадырова выложил прогуливающийся на природе видео с головой Чечни.

Между тем, паблик "ВЧК-ОГПУ" пишет, что в Москве вблизи главной кремлевской больницы заметили огромное количество элитных автомобилей с чеченскими номерами.

"В ЦКБ в Москве очень странная обстановка. В главную кремлевскую больницу одна за другой заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Причем их охрана ЦКБ пропускает без осмотра. Тогда как все другие въезжающие машины осматриваются очень тщательно, даже осматривается дно автомобиля", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что только за час в больницу прибыли "чеченские": Maybach с двумя машинами охраны, Porsche Cayenne, четыре Гелендвагена, две BMW.

Отмечается, что Кадыров может находиться в ЦКБ на обследовании и лечении.

Также канал ВЧК-ОГПУ пишет, что со стороны Кремля в сторону аэропорта Внуково один за другим вылетели два вертолета.

Источник канала сообщает, что на территории ЦКБ Управделами президента вдоль всего дня съезжаются иномарки с чеченскими номерами или чеченцами в салонах авто.

"По площади всего комплекса рассредоточились машины и бородатые мужчины спортивного телосложения. Чеченцы здесь явно "окопались". Кто-то спит прямо с ногами на торпеде. Кто-то возле машин ходит, дежурит. Около 10-го корпуса (на одном из этажей отделения гемодиализа) за припаркованными" "Гелендвагенами" разложили походный столик, на котором пакеты и обертки из "Вкусно и точка". Даже машины с мигалками стоят, все на улице, чего-то ждут", - говорится в сообщении.

На днях украинская разведка сообщила, что Кадыров находится в коме из-за значительного ухудшения здоровья.

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