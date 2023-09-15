В ГУР заявили, что Кадыров в коме: 'он находится в тяжелом состоянии'

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в критическом состоянии. По предварительным данным, военный преступник впал в кому.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. Он подтвердил информацию издания по коме.

"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадырова находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и причины такого тяжелого состояния", – сказал он.

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Юсов добавил, что данные о критическом состоянии подтверждаются из разных источников. В то же время, причиной обострения не является ранение.

"Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – указал представитель ГУР.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщало о серьезных проблемах с почками у Кадырова. Эту информацию подтвердил находящийся в изгнании бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев.

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