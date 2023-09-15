У ГУР заявили, що Кадиров у комі: 'він перебуває у важкому стані'

Глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває у критичному стані. За попередніми даними, військовий злочинець впав у кому.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомив, що в Кадирова загострилися хвороби, які призвели до важкого стану. Він підтвердив інформацію видання щодо коми.

"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадирова перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і спричини до такого важкого стану", – сказав він.

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Юсов додав, що дані про критичний стан підтверджуються з різних джерел. Водночас причиною загострення не є поранення.

"Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", – вказав представник ГУР.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild повідомляло про серйозні проблеми з нирками у Кадирова. Цю інформацію підтвердив колишній заступник прем'єр-міністра Ічкерії Ахмед Закаєв, який знаходиться у вигнанні.

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