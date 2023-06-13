У Швеції виявили короткий меч з ідеальною дерев'яною ручкою віком понад 1100 років (фото)

Під час археологічних розкопок у Скельбі на околиці Вестеросу, південно-східна Швеція, дослідники виявили скрамасакс (короткий меч). Зброя була прикрашеною дерев’яною ручкою, яка настільки добре збереглася, що виглядає як нова, хоча їй понад 1100 років.

Скрамасакс довжиною близько 16 дюймів із неушкодженою незвичайно декоративним руків'ям був виявлений на дні колодязя. Про це повідомляє The History Blog.

Зазначається, що анаеробне середовище зберегло дерев'яну ручку в первозданному вигляді. Він повернутий, щоб відповідати руці, і вирізьблений із центральним орнаментом.

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Стиль різьблення відноситься до Вендельського періоду між 7-м і 9-м століттями нашої ери Місце Скельбі було домом для кількох розрізнених фермерських поселень у залізному віці.

Його колодязі використовували для різних цілей у різні фази, чергуючи джерела води, сміттєві ями та місця для ритуальних відкладень. Археологи вважають, що короткий меч був принесений в жертву, кинутий у колодязь як жертва, оскільки мечі, подібні до цього, були надзвичайно цінними об’єктами і навряд чи були втрачені випадково.

Нагадаємо, раніше вченим з Бразилії, Австралії та Італії вдалось реконструювати обличчя фараона Тутанхамона за допомогою цифрової моделі муміфікованого черепа. Науковці відтворили його риси обличчя.

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