У разі відсутності світла й газу: перелік круп, які можна не варити

У разі, коли у вашій оселі повний блекаут і ви не маєте змоги зварити обід, чи вечерю, можна використати крупи. Деякі з них варити не потрібно, варто просто замочити на певний час водою.

Повноцінну страву можна приготувати з таких круп, як гречка, вівсянка, перловка, кускус, або манка. Вони легко засвоюються та легко готуються без варіння.

Молочну манну кашу можна приготувати наступним чином: залийте манну крупу холодним молоком, накрийте й настоюйте 15-20 хвилин. Потім перемішайте та за бажанням додайте ягоди, або сухофрукти.

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Гречка – взагалі універсальна крупа. Її можна заздалегідь запарити, або ж звечора замочити водою, чи бульйоном, навіть молоком. Зважте, що каша має настоятися до 10 годин. Тож якщо вам відомо, що завтра ви не будете взмозі щось приготувати на плиті, то з вечора замочіть гречку й на ранок отримаєте готову страву.

Вівсянку не потрібно варити, варто залити її окропом на 20 хвилин, додати горіхи чи сухофрукти. Можна залити й холодною водою та залишити на годину набухати. Можна залити вівсяні пластівці молоком, кефіром чи йогуртом, тоді вони будуть більш поживні.

Якщо будете готувати "холодним" методом перловку, зважте, що пропорції крупи до води мають бути 1:3 або 1:4. Настоювати крупу треба від 10 до 14 годин.

Що стосується кускусу, його можна не варити, а залити гарячою водою у термосі. Заварювати варто до 30 хвилин. Проте, можна розмочити й водою у пропорції 1 частка крупи до двох води. Але у випадку з холодною водою "приготування" триватиме до 5 годин.

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