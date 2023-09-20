У РНБО України попередили про можливе посилення мобілізації

Роман Костенко, секретар Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, попередив, що ситуація з мобілізацією в Україні може поглибитися відповідно до заяви Генштабу ЗСУ щодо можливої масштабної мобілізації в Росії на кількість від 400 до 700 тисяч осіб.

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Він вказав на те, що Україна вже проводить мобілізаційні заходи, адаптуючись до можливих дій росії. В умовах збільшеної мобілізації в росії, Україна також може змушена буде посилити свої заходи в цьому напрямі.

"Наразі ми реагуємо на мобілізацію відповідно до засобів, які мають росіяни. Наприклад, у них є приблизно 400 тисяч військовослужбовців. Тож ми реагуємо на це, поповнюємо наші військові підрозділи на передовій та створюємо нові. Якщо ж мобілізація в росії буде набирати оберти, нам, безумовно, доведеться збільшувати мобілізацію, щоб адекватно реагувати", – зазначив Костенко.

Народний депутат також наголосив на тому, що Росія має значні ресурси і можливості для озброєння та обладнання своїх військових сил, і в разі потреби ця ситуація може змінитися.

"Можна закликати до мобілізації, але якість цього мобілізованого контингенту під сумнівом. Це може бути лише кількість, яка прийде, але не зможе виконати важливі бойові завдання. Однак нам потрібно пам'ятати, що близько 80% нашої армії складається з мобілізованих громадян, а не з професійних військових кадрів. Тому ми не можемо недооцінювати потенційного противника", – підкреслив Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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