У США виявили 13000-річний кам'яний клинок (фото)

У США виявили стародавній артефакт, який, ймовірно, пов’язаний з першими людьми, які заселили Америку понад 13 000 років тому. Йдеться про лезо відщепленого кам’яного ножа.

Знахідку зробили у річці Грейт-Пі-Ді. Про це повідомляє Carolina Coast Online.

Зазначається, що ніж, ймовірно, є продуктом культури Кловіса, яка пов’язана з першими людьми, які оселилися на більшій частині Америки, включаючи південний схід приблизно 13 500-12 800 років тому.

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За словами експертів, артефакт має довжину близько 6 дюймів і виготовлений з різновиду екзотичного темно-сірого кремня. Лезо є найбільшим артефактом палеоіндіанців, коли-небудь знайденим у Південній Кароліні.

Археологи, які вивчали лезо, вважають, що воно мало ручку, його носили в сухих шкіряних піхвах, пофарбованих охрою, і використовували для різання великих тварин.

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