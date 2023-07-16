У США під час ремонту чоловік знайшов таємне послання, написане 1975 року (фото)

Під час проведення реконструкції старого будинку, збудованого у 1872 році, столяр натрапив на незвичайну приховану записку, що лежала прихованою протягом понад 45 років.

Це відкриття сталося, коли Дакота Мон був найнятий відреставрувати будинок. Коли він розібрав стіну вітальні, на каркасі було видряпане повідомлення: "Примітка 9/29/1975" і намальовані стрілки, що вказували на виїмку в дерев'яній перегородці. Саме там він знайшов записку. Вона була написана 14-річною Стефані Геррон.

За словами Мона, він був вражений тим, що ця незвичайна записка перенесла його у минуле на півстоліття тому. Він зазначив, що залишаючи своє повідомлення, Стефані ніби розмовляла з ним і всім тими, хто працював над реставрацією будинку.

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У записці Стефані розповідала про життя у будинку в 1975 році, згадувала сім'ю, сусідів, події того періоду, а також висловила бажання, щоб нові власники будинку мали багато щастя.

У записці написано: "Тому, хто це знайде: Сьогодні 29 вересня 1975 року. Мене звуть Стефані Геррон. Я живу тут зі своєю мамою, батьком (Ернест), Беккі та Валері. Джеральд Форд - президент. Місіс Лей наша сусідка. Мама вагітна, і дитина повинна народитися найближчим часом. Наскільки нам відомо, цей будинок був побудований в 1872 році. Будинок переробляємо. Центральна залізниця Іллінойсу знаходиться на західній стороні будинку. Ми тут живемо 8 років. Мій тато працює на Північно-Західній залізниці у Чикаго. Зелена Долина налічує близько 650 осіб. Мені 14, Вел 16 і Беккі 12. Я сподіваюся, що у вас буде багато щастя в цьому домі. Стеф".

Після того, як Дакота Мон опублікував фотографії записки на Facebook, публікація поширилася, і врешті-решт знайшла свою адресатку — Стефані, яка тепер має прізвище Пойт.

Вона розповіла, що була шокована, коли дізналася про знахідку, і поділилася своїми спогадами про той період життя.

Нагадаємо, у Шотландії під час прибирання на пляжі знайшли старовинну записку у пляшці.

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