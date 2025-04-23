На Сумщині зафіксували неймовірне полярне сяйво (фото)

Жителі Сумщини мали змогу спостерігати вражаюче явище — полярне сяйво, що зафарбувало нічне небо у зелені та лілові відтінки. Незвичне природне явище спостерігалося ввечері 21 квітня.

Світлини чарівного нічного неба оприлюднив Сумський обласний центр з гідрометеорології наступного дня, 22 квітня.

Спеціалістка метеостанції у Конотопі Анастасія Братуха зафіксувала момент, коли небосхил засяяв яскравими ліловими барвами.

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Полярне сяйво — це результат підвищеної сонячної активності. Після сонячного спалаху в космос викидається потік заряджених частинок, який досягає Землі. Хоча магнітне поле планети захищає нас від більшості з них, частина все ж проникає в атмосферу, збуджуючи атоми газів — саме це й створює яскраве світіння.

Сяйво зазвичай виникає на висоті 60–100 км над поверхнею Землі й спостерігається переважно у полярних широтах.

У найближчий рік подібні явища можуть траплятися частіше через зростання сонячної активності. Втім, фахівці наголошують: полярне сяйво навряд чи стане звичним явищем для України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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