У Тернополі у багатоповерхівці пролунав потужний вибух, загинуло двоє людей: подробиці (фото)

25 липня близько полудня до поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС про вибух на вулиці Володимира Винниченка в Тернополі. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Про це повідомляє Нацполіція Тернопільщини.З’ясувалося, що вибух пролунав у квартирі на третьому поверсі однієї з багатоповерхівок.

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Під час огляду приміщення правоохоронці виявили тіла двох загиблих — попередньо, це 38-річний чоловік і його 65-річна матір. За попередньою версією, у квартирі вибухнула бойова граната Ф-1.

Наразі на місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби. Усі обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, російська армія атакувала Кривий Ріг та Сумщину.