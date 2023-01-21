У Трудовому кодексі Польщі відбулися зміни: що варто знати українським біженцям

У 2023 році у Трудовому кодексі Польщі відбулися важливі зміни, які торкнуться й українських біженців. Зокрема, змінилися умови працевлаштування іноземних працівників.

Також змін зазнав рівень мінімальної зарплати. Про це розповіли автори видання Ukrainianinpoland.pl.

Зазначається, що з 2023 року працевлаштування іноземних робітників у Польщі повинно бути повністю електронним. Таким чином, можна буде, отримати дозвіл, працевлаштуватися та отримати трудовий договір в електронному вигляді.

Окрім цього з січня 2023 року рівень мінімальної зарплати в Польщі зростає. Зокрема, мінімальна зарплата за трудовим договором становила 3010 злотих на місяць, з січня становитиме 3490 злотих. У липні цього ж року вона зросте до 3600 злотих.

Згідно зі змінами, можливо кілька варіантів дистанційної роботи:

Właściwa – виконується повністю або частково поза робочим місцем;

віддалена робота за ініціативою керівника – запроваджується зокрема під час епідемії чи пандемії;

епізодична віддалена робота – можлива за бажанням працівника, якщо йому потрібно доглядати хворого родича тощо. В цьому випадку можна працювати віддалено не більше, ніж 24 дні на рік.

Раніше стало відомо, що Польща змінює правила українських біженців. Йдеться про правила перетину кордону та умови оформлення PESEL.

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