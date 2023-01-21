В Трудовом кодексе Польши произошли изменения: что следует знать украинским беженцам

В 2023 году в Трудовом кодексе Польши произошли важные изменения, которые коснутся и украинских беженцев. В частности, изменились условия трудоустройства иностранных работников.

Также изменения претерпел уровень минимальной зарплаты. Об этом рассказали авторы издания Ukrainianinpoland.pl.

С 2023 года трудоустройство иностранных рабочих в Польше должно быть полностью электронным. Таким образом, можно будет получить разрешение, трудоустроиться и получить трудовой договор в электронном виде.

Кроме этого, с января 2023 года уровень минимальной зарплаты в Польше растет. В частности, минимальная зарплата по трудовому договору составила 3010 злотых в месяц, с января составит 3490 злотых. В июле этого же года она вырастет до 3600 злотых.

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Согласно изменениям, возможно несколько вариантов дистанционной работы:

Właściwa – выполняется полностью или частично вне рабочего места;

удаленная работа по инициативе руководителя – вводится, в частности, во время эпидемии или пандемии;

эпизодическая отдаленная работа – возможна по желанию работника, если ему нужно ухаживать за больным родственником и т.д. В этом случае можно работать удаленно не более 24 дней в году.

Ранее стало известно, что Польша меняет правила украинских беженцев. Речь идет о правилах пересечения границы и условиях оформления PESEL.

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