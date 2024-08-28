У ЦНАПі пояснили, коли треба міняти паспорт на ID

Багато українців досі користуються паспортами у вигляді "книжечки". Однак, з часом все більшої популярності набувають більш сучасні ID-картки. Чи обов’язково міняти старий паспорт на новий? Розберемося детальніше. Про це пише РБК.

Чи обов’язкова заміна паспорта-книжечки?

Ні, українське законодавство не встановлює чіткого терміну, до якого потрібно обов’язково обміняти паспорт-книжечку на ID-картку. Це означає, що ви можете користуватися своїм старим паспортом доти, доки він залишається дійсним і не пошкодженим.

У яких випадках заміна є обов’язковою?

Однак є кілька ситуацій, коли заміна паспорта на ID-картку є обов’язковою:

Втрата або крадіжка паспорта: У разі втрати або крадіжки паспорта необхідно негайно звернутися до відповідних органів для оформлення нового документа.

У разі втрати або крадіжки паспорта необхідно негайно звернутися до відповідних органів для оформлення нового документа. Пошкодження паспорта: Якщо ваш паспорт пошкоджений настільки, що його дані неможливо розпізнати, вам також доведеться замінити його на новий.

Якщо ваш паспорт пошкоджений настільки, що його дані неможливо розпізнати, вам також доведеться замінити його на новий. Зміна персональних даних: У разі зміни прізвища, імені чи по батькові необхідно внести відповідні зміни до паспорта.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові необхідно внести відповідні зміни до паспорта. Несвоєчасна заміна фото: Якщо ви досягли 25 або 45 років і не вклеїли нове фото до паспорта протягом місяця, то потрібно буде замінити документ (крім випадків, коли ця подія припала на період воєнного стану).

Переваги ID-картки:

Компактність і зручність: ID-картка має менший розмір і вагу, ніж паспорт-книжечка, що робить її більш зручною у використанні.

ID-картка має менший розмір і вагу, ніж паспорт-книжечка, що робить її більш зручною у використанні. Сучасний дизайн: ID-картка має сучасний дизайн і містить електронний носій інформації.

ID-картка має сучасний дизайн і містить електронний носій інформації. Більш високий рівень захисту від підробок: Завдяки використанню сучасних технологій, ID-картки є більш захищеними від підробок.

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Як оформити ID-картку?

Для оформлення ID-картки вам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або відділення міграційної служби. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та необхідну суму коштів за адміністративну послугу.

Хоча заміна паспорта-книжечки на ID-картку не є обов’язковою, це є зручним і сучасним рішенням. Новий документ має ряд переваг і дозволить вам почуватися більш комфортно під час подорожей.

Нагадаємо, щоб отримати більше грошей, деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ.

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