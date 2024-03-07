У ТЦК пояснили, що буде, якщо проігнорувати повістку

У разі неявки у ТЦК за повісткою людині загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, передбачено покарання у виді штрафу розміром від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

Про це розповів керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв’ю виданню Telegraf. За його словами, отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов’язані.

Крім того, якщо військовозобов’язаний після отримання повістки, не прибуває до районного ТЦК, його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку.

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"І після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст. 210 ч. 2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", – додав представник ТЦК.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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