У ТЦК пояснили, що робити військовозобов'язаним зі статусом 'у розшуку'

В Україні військовозобов'язані мусять оновити свої облікові дані до 16 липня. Також вони мають отримати QR-код за яким відбуватиметься ідентифікація особи.

Заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП, підполковник Василь Фризюк пояснив у коментарі "Суспільному", як оновити дані у ЦНАПі без QR-коду та що робити, коли є статус "у розшуку".

За його словами, військовозобовʼязаним, які оновили дані у ТЦК та СП, видають QR-код. Віднедавна він став доступний також у застосунку "Резерв+". Однак у ЦНАПі така послуга не доступна.

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"Якщо оновлюєте дані безпосередньо відвідавши центр комплектування, то вам буде видано військово-обліковий документ зі штрих-кодом. Це такий персональний номер, який є один і він єдиний для особи на весь період перебування на військовому обліку. Якщо ви оновлюєте свої дані через Центр надання адміністративних послуг, тоді надається витяг з мокрим штампом. А також з підписом того працівника, який оновлює ці дані. І це теж буде підтвердженням, що ви оновили ці дані", – пояснив Фризюк.

Своєю чергою, якщо у військовозобов'язаного є статус "у розшуку", це не потрібно сприймати "як вчинення якогось злочину". Перебувати в розшуку можна за багатьма підставами.

"Це вирішується через територіальний центр комплектування в індивідуальному порядку. Наприклад, однією з підстав може бути якщо військовозобовʼязаному раніше вручали повістки у 2022 або 2023 роках. І він за цими повістками не з'являвся, то через це його подали в розшуку", – зазначив Фризюк.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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