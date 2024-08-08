У ТЦК пояснили, як пройти ВЛК, якщо працюєш в іншому місті

В Україні тривають загальна мобілізація та воєнний стан. Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізовані до війська.

Для цього потрібно пройти ВЛК. Офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак повідомила виданню "Главред", чи можна пройти ВЛК не за місцем реєстрації.

Якщо чоловік зареєстрований в одному місті, а працює в іншому, ВЛК потрібно проходити за місцем реєстрації. Водночас якщо призовника затримали за місцем роботи, його можуть доставити до місцевого ТЦК для проходження медичної комісії.

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Якщо з’ясується, що він не підлягає призову, він зможе пройти ВЛК у своєму ТЦК. Проходження ВЛК відбувається за рішенням начальника ТЦК та соціальної підтримки. Неправильне прохання про зміну місця проходження ВЛК без відповідних підстав може бути визнано порушенням правил військового обліку.

Також призов на військову службу дозволений незалежно від місця перебування на військовому обліку. Однак не можна просто обрати місце проходження ВЛК, яке є зручнішим, оскільки це потребує формальних підстав та погоджень.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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