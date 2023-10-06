У Туреччині виявили 1700-річний залізний тризуб (фото)

У Туреччині археологи виявили залізний тризуб, якому 1700 років. За попередніми здогадками, він використовувався для риболовлі в давні часи.

Знахідку зробили у районі фонтану під назвою Німфайон (східний фонтан) під час розкопок у стародавньому місті Ассос. Про це повідомляє TRT World.

Експерт-реставратор працював над археологічною знахідкою, щоб очистити тризуб від ґрунту та окислювачів.

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"Це перший раз, коли ми знаходимо такі матеріали в Ассосі, тому що інструменти, виготовлені із заліза, – це матеріали, які найшвидше розкладаються в стародавніх містах", – зазначили дослідники.

Такі інструменти широко використовувалися в стародавні часи, але приклади, які збереглися досі, дуже рідкісні. Також дослідники не можуть поки точно назвати місце виробництва тризуба.

"Тому що залізо – це матеріал, який можна знайти всюди і виробляти всюди. Тому важко сказати щось певне про місце виробництва. Але є багато відкриттів залізного шлаку або кування заліза в багатьох різних місцях або районах Ассоса. Тому, можливо, цей твір було виготовлено в Ассосі", – додали археологи.

Нагадаємо, у Японії виявили понад 100 древніх бронзових дзеркал у кургані.

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