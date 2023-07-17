В Уельсі розкопали дивну могилу: чоловіка поховали обличчям вниз і прибили цвяхами (фото)

В Уельсі знайдено рештки римського воїна, похованого у незвичній позі та з деякими цікавими деталями. Зокрема, під час поховання його прикували цвяхами.

Видання Live Science пише, що археологи з Red River Archeology виявили унікальне поховання римського воїна на ізольованому полі біля римської вілли в Уельсі. Скелет чоловіка, знайдений обличчям вниз, був прикрашений срібною булавкою та мечем, що свідчить про його можливу належність до римської армії.

Проте, великі цвяхи, розташовані біля його шиї, спини та ніг, залишають питання щодо його "стримання" під час смерті.

Читайте також: На Сицилії знайшли місце найбільшої морської битви: яскраве свідчення кривавої війни між Римом та Карфагеном

Це поховання, разом з чотирма іншими, датованими серединою третього - кінцем четвертого століття, були виявлені під час проєкту покращення дороги поблизу міста Баррі. Археологи припускають, що ці поховання можуть бути пов'язані з римською віллою Whitton Lodge, яка була розкопана півстоліття тому.

Вчені помітили, що чоловіка, якому на момент смерті було від 21 до 25 років, поховали в висічену в скелі могилу, яка можливо була обшита дерев'яними дошками. Положення тіла, лежачи обличчям вниз, разом зі значними цвяхами на його тілі, свідчать про можливість "обмеження під час смерті".

Особисті прикраси чоловіка, такі як залізний меч, черевики з цвяхами та срібна брошка у вигляді арбалета, свідчать про його можливу "елітність як члена римської армії". Зокрема, срібна брошка є першим прикладом римської срібної арбалетної брошки, знайденої в Уельсі.

Аналіз кісток та зубів виявив, що чоловік страждав від мастоїдиту, що в римські часи могло мати смертельні наслідки. Дослідження ізотопів також вказують на те, що він, ймовірно, походив зі східної частини Уельсу або навіть за її межами.

Знайдені поховання, зокрема поза офіційними кладовищами, свідчать про важливі археологічні відкриття. Чоловік, що лежав обличчям вниз, разом із сусідньою могилою, де був обезголовлений череп, викликають зацікавлення та поставляють більше питань, ніж відповідей.

Вчені кажуть, що цей римський воїн залишається загадкою, яку, можливо, ніколи не вдасться повністю розкрити. Його поховання та особисті предмети призвели до рішення провести додаткові дослідження, аби розгадати його історію.

Нагадаємо, у Німеччині виявили 500-річний скарб, захований монахом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!