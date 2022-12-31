В Україні лікарняні у 2023 році виплачуватимуть за новими правилами: що зміниться

В Україні з 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є Пенсійний фонд. Через це у виплаті лікарняних відбудуться деякі зміни.

Зокрема, рішення про виплату лікарняних ухвалюватиме роботодавець, або уповноважені ним особи. Про це повідомили у ПФУ.

На розгляд запитів на лікарняні та ухвалення рішення з 1 січня відводиться:

10 днів – з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного);

3 дні – з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного) ;

5 днів – повідомлення працівника про відмову в оплаті.

Також зміниться спосіб подання заяв-розрахунків. Зокрема, тепер можна буде подати документ в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі ПФУ, або у паперовому виді до будь-якого сервісного центру Фонду.

Фінансуванням страхувальників займатиметься ПФУ протягом трьох днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.

Як зазначили у ПФУ, правила нарахування виплат по лікарняних залишилися ті ж самі: відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

Зміни застосовуватимуться до лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року. Ті лікарняні, які почались у 2022 і продовжились у 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення щодо соціальних виплат з нового року. Було вирішено автоматично продовжити низку допомог з 1 січня 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!