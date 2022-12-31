В Украине больничные в 2023 году будут выплачивать по новым правилам: что изменится

В Украине с 1 января 2023 уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности является Пенсионный фонд. Поэтому в выплате больничных произойдут некоторые изменения.

В частности, решение о выплате больничных будет принимать работодатель или уполномоченные им лица. Об этом сообщили в ПФУ.

На рассмотрение запросов на больничные и принятие решения с 1 января отводится:

10 дней – со дня поступления больничного по временной нетрудоспособности к работодателю (днем поступления считается восьмой день после закрытия больничного);

3 дня – со дня поступления к работодателю больничного по беременности и родам (днем поступления считается восьмой день после открытия больничного);

5 дней – уведомление работника об отказе в оплате.

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Также изменится способ подачи заявлений-расчетов. В частности, теперь можно будет подать документ в электронном виде через личный кабинет страхователя на вебпортале ПФУ или в бумажном виде в любой сервисный центр Фонда.

Финансированием страхователей будет заниматься ПФУ в течение трех дней централизованно на отдельные текущие счета, открытые страхователями в учреждениях банков для зачисления страховых средств после поступления заявления-расчета.

Как отметили в ПФУ, правила начисления выплат по больничным остались те же: процент средней заработной платы застрахованного лица в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Изменения будут применяться к больничным, открытым после 1 января 2023 года. Те больничные, которые начались в 2022 году и продолжились в 2023 году, будут рассчитываться по старым правилам.

Напомним, Кабинет министров Украины принял важное решение по социальным выплатам с нового года. Было решено автоматически продлить ряд пособий с 1 января 2023 года.

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