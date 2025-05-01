До України суне похолодання, прогнозуються заморозки до -5: прогноз погоди в Україні на 2 травня

У п’ятницю, 2 травня, в деяких областях України очікується зниження температури. Вночі у північних, центральних регіонах і на Харківщині можливі заморозки на ґрунті.

Температура вночі коливатиметься в межах +2…+6 °C, а на півдні буде тепліше — до +10 °C. У денні години повітря прогріється до +14…+18 °C, а в західних областях – до +21 °C. Найхолодніше буде на північному сході — там прогнозують лише +11…+14 °C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Очікується північний та північно-західний вітер, помірний, проте на сході можливі пориви.

У столиці теж можливі заморозки на поверхні ґрунту до -5. Вдень температура в Києві підніметься до близько +15 °C, опадів не передбачається.

До кінця тижня синоптики прогнозують періодичні дощі на заході та півночі, місцями — у центральних регіонах. У той час як на півдні та сході збережеться суха і ясна погода. На Дніпропетровщині очікується стабільна сонячна погода без опадів.

Наталка Діденко наголосила, що весняні заморозки у травні — звичне явище для України.

Раніше ми розповідали, коли відступлять заморозки.

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