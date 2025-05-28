В Україні фіксується рекордне здорожчання газу: як це вплине на платіжки для населення

Вартість природного газу на внутрішньому ринку України досягла найвищого рівня з початку 2023 року – 23 000 гривень за тисячу кубометрів, або 23 гривні за кубічний метр. Водночас для населення це зростання цін не повинно мати прямих наслідків, адже з 2022 року в країні діє заборона на підвищення тарифів на газ та його доставку для побутових споживачів.

За даними котирувань Natural Gas ExPro, станом на 26 травня вартість природного газу з урахуванням ПДВ коливалась у межах 22,8–23,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів, залежно від типу ресурсу. Це найвищий показник за останні два з половиною роки – з лютого 2023 року.

У перерахунку ціна природного газу становить від 19 до 19,33 грн за кубометр (без урахування ПДВ), або $458–466 за тисячу кубометрів, чи €38,15–38,83 за мегават-годину. Це суттєво перевищує рівень на європейському ринку: останніми днями різниця досягала €2/MWh – найвищого показника з лютого 2024 року.

Читайте також: Газ без доплат: хто з українців звільнений від оплати доставки у 2025 році

Аналітики пояснюють таке подорожчання типовими ринковими чинниками, зокрема дисбалансом між попитом і пропозицією. Протягом усього травня спостерігалася перевага попиту над обсягами доступного ресурсу, що й спричинило зростання цін.

Однією з причин виникнення дисбалансу стало рішення уряду зобов’язати "Укрнафту" реалізовувати газ власного видобутку "Нафтогазу" в рамках механізму ПСО. Крім того, компанія "Укрнафтобуріння", якою управляє "Укрнафта", також припинила реалізацію газу на вільному ринку.

Паралельно з цим зростає споживчий попит на блакитне паливо. Кінцеві користувачі активніше закуповують газ, формуючи запаси на майбутні періоди. До цього додається підвищений попит з боку державних структур, зокрема "Нафтогаз Трейдинг" і "Оператора газотранспортної системи України".

"Якщо різниця між українськими та європейськими цінами на природний газ продовжить збільшуватися, існує висока ймовірність відновлення імпорту газу до України приватними компаніями", – підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частині українців доведеться платити додаткову 1 000 грн за газ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!