В Україні хочуть скасувати відстрочку чоловікам, які мають родичів з інвалідністю

Верховна Рада проголосувала за скорочення переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Зокрема, під скорочення потрапили чоловіки, які мають родичів з інвалідністю.

Відповідний закон №9342 нардепи ухвалили 28 червня. Його ще має підписати президент Володимир Зеленський.

Раніше українці могли отримати відстрочку від мобілізації за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Це також дозволяло звільнити мобілізованого до лав ЗСУ у запас.

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Після підписання закону президентом Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

У законі №9342 зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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