У КМВА пояснили чи дійсно всім військовозобов'язаним треба обов'язково з'явитись у ТЦК впродовж 10 днів

Керівництво Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викликає обговорення серед киян у зв'язку з наказом, який викликав багато питань у соціальних мережах.

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У розмові з представником Київської міської військової адміністрації сайт ТСН.ua дізнався деталі щодо необхідності з'явлення військовозобов'язаних до ТЦК протягом 10 днів.

За словами представника КМВА, Конституція України, зокрема Стаття 65, передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. В рамках цих положень 24 лютого 2022 року оголошена загальна мобілізація на всій території України, а 2 травня 2023 року Указом Президента України вона була продовжена ще на 90 днів. Отже, мобілізація продовжується.

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Представник КМВА підкреслив, що мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами заходів, спрямованих на оборону держави. Усі громадяни України, які підлягають мобілізації і не мають оформленої відстрочки, обов'язково підлягають мобілізації. Процес мобілізації передбачає певні процедури, такі як уточнення персональних даних та проходження військово-лікарської комісії. Тільки після цих процедур громадянин отримує відстрочку, мобілізаційний припис або інший документ.

Представник ККМВА наголосив, що обов'язком громадян є захист Вітчизни та дотримання правил військового обліку. Тому військовозобов'язані мають виконувати свої обов'язки перед державою, зокрема, з'являтися до ТЦК та СП.

КМВА також зазначив, що ТЦК та СП має законне право викликати військовозобов'язаних для уточнення даних та проходження військово-лікарської комісії. Це зроблено в рамках законодавства, яке передбачає не лише права, а й обов'язки громадян. КМВА закликає бути законослухняними і докласти максимум зусиль для захисту країни.

Наказ начальника Оболонського районного ТЦК та СП, полковника Олексія Привали, випущений у зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. В наказі зазначено обов'язок військовозобов'язаних з'явитися до ТЦК у встановлений термін.

КМВА наголошує, що мобілізація є не порушенням прав громадян, а обов'язком, і закликає всіх громадян дотримуватись законодавства та сприяти захисту Вітчизни.

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Інформація про скандальний наказ і його вимоги

Олексій Привала, полковник і начальник Оболонського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), пояснює, що цей наказ був виданий у зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

У центрі комплектування наголошують, що всім військовозобов'язаним, які проживають в Оболонському районі міста Києва і мають мобілізаційні розпорядження, або отримали персональні повістки, необхідно з'явитися вчасно та за адресами, вказаними у їхніх мобілізаційних розпорядженнях, персональних повістках або наказах.

Документ також наказує всім військовозобов'язаним, які не отримали персональні повістки, з'явитися в Оболонському ТЦК протягом 10 днів з моменту публікації документу, тобто до 29 червня 2023 року.

Також в документі зазначається, що військовозобов'язані, які перебувають на обліку в інших центрах комплектування або тимчасово знаходяться в Оболонському районі з будь-яких причин, також повинні з'явитися в Оболонському ТЦК.

В кінці документу зазначається, що ухиляння від виконання цього наказу несе відповідальність згідно з законодавством України, і наводиться стаття 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до п'яти років.

За словами адвокатки Марини Бекало, наказ про виклик військовозобов’язаних до центру не відповідає порядку, передбаченому чинним законодавством, та не зобов’язує з’явитися за таким наказом до цього центру комплектування. Вона пояснила, що стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП в терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та повістках.

"Тобто громадянин має з’явитися до ТЦК СП у разі отримання ним документу про виклик, а не прочитати десь в оголошенні, розміщеному на паркані або в парадному свого будинку", – пояснила Марина Бекало.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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