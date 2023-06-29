В КМВА объяснили действительно ли всем военнообязанным нужно обязательно явиться в ТЦК в течение 10 дней

Руководство Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вызывает обсуждение среди киевлян в связи с приказом, который вызвал много вопросов в социальных сетях.

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В разговоре с представителем Киевской городской военной администрации сайт ТСН.ua узнал детали о необходимости появления военнообязанных в ТЦК в течение 10 дней.

По словам представителя КМВА, Конституция Украины, в частности, Статья 65, предусматривает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. В рамках этих положений 24 февраля 2022 объявлена общая мобилизация на всей территории Украины, а 2 мая 2023 Указом Президента Украины она была продлена еще на 90 дней. Следовательно, мобилизация продолжается.

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Представитель КМВА подчеркнул, что мобилизационная подготовка и мобилизация являются составными частями мер, направленных на оборону государства. Все граждане Украины, подлежащие мобилизации и не имеющие оформленной отсрочки, обязательно подлежат мобилизации. Процесс мобилизации предполагает определенные процедуры, такие как уточнение персональных данных и прохождение военно-врачебной комиссии. Только после этих процедур гражданин получает отсрочку, мобилизационное предписание или другой документ.

Представитель ККМВА подчеркнул, что обязанностью граждан является защита Отечества и соблюдение правил военного учета. Поэтому военнообязанные должны выполнять свои обязанности перед государством, в частности появляться в ТЦК и СП.

КМВА также отметил, что ТЦК и СП имеет законное право вызвать военнообязанных для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Это сделано в рамках законодательства, предусматривающего не только права, но и обязанности граждан. КМВА призывает быть законопослушными и приложить максимум усилий по защите страны.

Приказ начальника Оболонского районного ТЦК и СП полковника Алексея Привалы выпущен в связи с продолжением военного положения и общей мобилизации в Украине. В приказе указана обязанность военнообязанных явиться в ТЦК в установленные сроки.

КМВА отмечает, что мобилизация является не нарушением прав граждан, а обязанностью, и призывает всех граждан соблюдать законодательство и содействовать защите Отечества.

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Информация о скандальном приказе и его требованиях

Алексей Привала, полковник и начальник Оболонского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) объясняет, что этот приказ был издан в связи с продолжением военного положения и общей мобилизации в Украине.

В центре комплектования отмечают, что всем военнообязанным, проживающим в Оболонском районе города Киева и имеющим мобилизационные распоряжения, или получившим персональные повестки, необходимо явиться своевременно и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях, персональных повестках или приказах.

Документ также предписывает всем военнообязанным, не получившим персональные повестки, явиться в Оболонском ТЦК в течение 10 дней с момента публикации документа, то есть до 29 июня 2023 года.

Также в документе отмечается, что военнообязанные, состоящие на учете в других центрах комплектования или находящиеся в Оболонском районе по любым причинам, также должны появиться в Оболонском ТЦК.

В конце документа отмечается, что уклонение от исполнения этого приказа несет ответственность согласно законодательству Украины и приводится статья 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

По словам адвоката Марины Бекало, приказ о вызове военнообязанных в центр не отвечает порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования. Она пояснила, что статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

"То есть гражданин должен явиться в ТЦК СП в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своем доме", – объяснила Марина Бекало.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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