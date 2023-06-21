Власти планируют освободить от мобилизации ФЛПов

В Украине во время военного положения мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет. Впрочем, для работников критически важных предприятий существует бронирование.

В Министерстве экономики рассматривают возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов. Об этом сообщил директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference.

"Каждая отрасль – уникальная, но ІТ-отрасль – одна из самых мощных и важнейших в Украине. Мы понимаем, что ФЛП – это основная форма трудоустройства в ИТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы", – отметил он.

Видео дня

Читайте также: Закрыть ФЛП теперь можно онлайн в Дії

По его словам, в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Однако в ведомстве работают над соответствующими изменениями в законе.

"Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне", – указал директор департамента.

Напомним, Кабмин утвердил обновленный Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. Соответствующим постановлением Кабинет Министров определил критерии для отнесения предприятий к перечню критических для бронирования сотрудников от мобилизации.

Повестку могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, не запрещенном законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !