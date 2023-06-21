Влада планує звільнити від мобілізації ФОПів

В Україні під час воєнного стану мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Втім, для працівників критично важливих підприємств існує бронювання.

У Міністерстві економіки розглядають можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців. Про це повідомив директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко під час IT Ukraine Legal Conference.

"Кожна галузь – унікальна, але ІТ-галузь – одна із найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП – це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз всі вони випали із системи", – зазначив він.

Відео дня

Читайте також: Закрити ФОП відтепер можна онлайн у Дії

За його словами, у законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації. Однак у відомстві працюють над відповідними змінами до закону.

"Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні", – вказав директор департаменту.

Нагадаємо, Кабмін затвердив оновлений Порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану. Відповідною постановою Кабінет міністрів визначив критерії для віднесення підприємств до переліку критичних для бронювання співробітників від мобілізації.

Повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!