В Україні змінилася монетизація пільг на комуналку: що відомо

В Україні з початку 2023 року змінився порядок надання пільг. Це стосується знижок на оплату житлово-комунальних послуг.

Тепер пільги будуть видаватися виключно грошима. Субсидії на комуналку виплачуватиме Пенсійний Фонд. Зміни, що набули чинності, торкнуться пільговиків, які минулого року отримували пільги у безготівковій формі.

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Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України реформу монетизації пільг завершено й тепер пільги на оплату ЖКП "надаються виключно у грошовій готівковій формі".

"Людина відтепер може отримати "на руки" свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що пенсіонери, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, будуть зараховувати пільги на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, тобто там, де людина отримує пенсію.

Що стосується пільговиків, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в Ощадбанку.

"Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до Ощадбанку для укладення договору про відкриття банківського рахунку. Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на рахунок в іншому банку або через відділення Укрпошти, він має звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ", – додали у міністерстві.

Важливо: пільговики, що отримують субсидії готівкою, повинні самостійно сплачувати щомісяця за спожиті послуги. Тобто "Ощадбанк" більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.

Нагадаємо, під час війни люди, які втратили роботу, можуть отримати субсидії. Безробітна людина може звернутися за призначенням субсидії, якщо вона більше не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

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