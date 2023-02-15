В Украине изменилась монетизация льгот на коммуналку: что известно

В Украине с начала 2023 года изменился порядок предоставления льгот. Это касается скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Теперь льготы будут выдаваться исключительно деньгами. Субсидии на коммуналку будут выплачивать Пенсионный Фонд. Вступившие в силу изменения коснутся льготников, которые в прошлом году получали льготы в безналичной форме.

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Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, реформа монетизации льгот завершена и теперь льготы на оплату ЖКУ "предоставляются исключительно в денежной наличной форме".

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"Человек теперь может получить "на руки" свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленное на другие нужды. Ожидается, что таким образом будет повышена мотивация граждан к энергосбережению", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что пенсионеры, которые до декабря 2022 получали льготы в денежной безналичной форме, будут зачислять льготы на их пенсионные счета в уполномоченных банках или через отделения Укрпочты, то есть там, где человек получает пенсию.

Что касается льготников, не являющихся пенсионерами, средства на выплату льгот перечисляются на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом в Ощадбанке.

"Чтобы получить средства с такого счета, нужно лично обратиться в Ощадбанк для заключения договора об открытии банковского счета. Если льготник желает получать средства на счет в другом банке или через отделение Укрпочты, он должен обратиться с соответствующим заявлением в орган ПФУ", – добавили в министерстве.

Важно: льготники, получающие субсидии наличными, должны самостоятельно платить ежемесячно за потребленные услуги. То есть Ощадбанк больше не будет администрировать расчеты льготника с предоставлятелями жилищно-коммунальных услуг как это было при предоставлении льготы в денежной безналичной форме.

Напомним, во время войны люди, потерявшие работу, могут получить субсидии. Безработный человек может обратиться за назначением субсидии, если он больше не может оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

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