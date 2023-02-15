В Україні змінилася монетизація пільг на комуналку: що відомо

В Україні з початку 2023 року змінився порядок надання пільг. Це стосується знижок на оплату житлово-комунальних послуг.

Тепер пільги будуть видаватися виключно грошима. Субсидії на комуналку виплачуватиме Пенсійний Фонд. Зміни, що набули чинності, торкнуться пільговиків, які минулого року отримували пільги у безготівковій формі.

Читайте також: Окрема категорія українців може отримати 100% знижки на оплату комуналки: кого це стосується

Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України реформу монетизації пільг завершено й тепер пільги на оплату ЖКП "надаються виключно у грошовій готівковій формі".

Відео дня

"Людина відтепер може отримати "на руки" свої гроші й, зекономивши енергоресурси, витратити заощаджене на інші потреби. Очікується, що таким чином буде підвищена мотивація громадян до енергоощадження", – пояснили у відомстві.

Зазначається, що пенсіонери, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, будуть зараховувати пільги на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення Укрпошти, тобто там, де людина отримує пенсію.

Що стосується пільговиків, які не є пенсіонерами, кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом в Ощадбанку.

"Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до Ощадбанку для укладення договору про відкриття банківського рахунку. Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти на рахунок в іншому банку або через відділення Укрпошти, він має звернутися з відповідною заявою до органу ПФУ", – додали у міністерстві.

Важливо: пільговики, що отримують субсидії готівкою, повинні самостійно сплачувати щомісяця за спожиті послуги. Тобто "Ощадбанк" більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі.

Нагадаємо, під час війни люди, які втратили роботу, можуть отримати субсидії. Безробітна людина може звернутися за призначенням субсидії, якщо вона більше не може оплачувати житлово-комунальні послуги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!