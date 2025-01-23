В Україні змінили правила зняття з обліку транспортних засобів: що слід знати водіям

В Україні з’явилася можливість знімати транспортні засоби з обліку на період їх тимчасового невикористання. Це дає змогу укладати страхові договори на коротший термін – від 15 днів до п’яти місяців. Окрім цього, водії тепер можуть самостійно обирати оператора поштового зв’язку для отримання документів, замість обов’язкової взаємодії з "Укрпоштою".

Про це пише UAportal із посиланням на пресслужбу МВС України. Нові правила впроваджені з метою покращення зручності та підвищення гнучкості адміністративних послуг для населення.

Що передбачають нові правила

Зняття транспортного засобу з обліку у разі тимчасового невикористання: тепер власники автомобілів мають можливість знімати свої транспортні засоби з обліку, якщо вони не використовуються у дорожньому русі на території України. Це спрощує процедуру для тих, хто користується автомобілем сезонно, наприклад, для сільськогосподарських робіт, або не планує використовувати його протягом певного періоду.

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Вибір оператора поштового зв’язку для доставки документів: раніше доставку водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів і номерних знаків здійснювала виключно "Укрпошта". Завдяки нововведенням громадяни тепер можуть самостійно обирати серед кількох операторів поштового зв’язку.

Нові правила створюють більше можливостей для громадян. Зокрема:

спрощення процедури зняття автомобіля з обліку допоможе заощаджувати кошти на страхуванні у випадках, коли транспортний засіб тимчасово не використовується ;

розширення вибору операторів поштового зв’язку дає змогу уникнути монополії однієї компанії та забезпечити швидше отримання послуг.

У яких випадках пошкоджений автомобіль слід зняти з обліку

З державного обліку рекомендують знімати певні категорії транспортних засобів, зокрема:

Непридатні до експлуатації : транспортні засоби, що отримали значні пошкодження через ДТП чи інші надзвичайні обставини, і їхнє відновлення неможливе;

: транспортні засоби, що отримали значні пошкодження через ДТП чи інші надзвичайні обставини, і їхнє відновлення неможливе; При утилізації: старі або пошкоджені корозією автомобілі, які планують здати на металобрухт чи знищити;

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При експорті : при продажі або передачі транспортного засобу для постійного використання за кордоном;

: при продажі або передачі транспортного засобу для постійного використання за кордоном; Знищені через військові дії або ті, що перебувають на окупованих територіях: транспортний засіб згорів, отримав серйозні пошкодження, які не можна відновити, або залишився на окупованій території.

Зняття автомобіля з державного обліку забезпечує коректний облік транспортних засобів та захищає власника від можливих юридичних проблем, пов’язаних із документацією чи використанням номерних знаків. Окрім того, цей процес дозволяє уникнути штрафів і непорозумінь, що можуть виникнути через експлуатацію авто, яке непридатне до використання.

Зміни, пов’язані зі зняттям транспортних засобів з обліку та доставкою документів, почнуть діяти через пів року після офіційної публікації відповідної постанови. Таким чином, водії зможуть скористатися цими нововведеннями орієнтовно в липні 2025 року.

Нагадаємо, деякі українці у 2025 році повинні заплатити податок за своє авто.

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