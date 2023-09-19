В Україні змінилося законодавство про право на відстрочку від мобілізації громадян, які доглядають недієздатних родичів

Українське законодавство щодо права на відстрочку від мобілізації громадян, які доглядають недієздатних родичів, зазнало змін.

Ця інформація була оприлюднена виданням zaxid.net із посиланням на коментар начальниці служби зі зв'язків із громадськістю ЛОТЦК та СП Марії Левко.

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Тепер для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, існують певні умови, і це право можуть отримати особи, які доглядають:

Дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II або III групи. Батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю I або II групи.

При цьому обов'язковою умовою є те, що особи з інвалідністю не мають інших працездатних родичів, які могли б їх утримувати відповідно до закону.

До права на відстрочку від мобілізації також можуть претендувати:

Опікуни недієздатних осіб, які були визнані судом недієздатними. Особи, які доглядають за особами, що за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або лікарської комісії потребують постійного догляду і не мають інших близьких, які здатні це зробити.

Важливо відзначити, що опіка встановлюється за рішенням суду стосовно недієздатних осіб, які мають стійкі психічні розлади та не можуть усвідомлювати свої дії та/або керувати ними. Догляд за особами, які потребують сторонньої допомоги через свій стан здоров'я або інвалідність, може бути встановлений без звернення до суду, на підставі висновку МСЕК або лікарської комісії.

Ці правила також регулюють, за ким можна здійснювати догляд або опіку. Це може бути членами сім'ї, які спільно проживають, мають взаємні права та обов'язки, а також матір'ю або батьком старше 80 років, які не мають інвалідності. Також може бути оформлений догляд за особами похилого віку з когнітивними порушеннями, за умови отримання висновку від лікарської комісії медичної установи щодо необхідності догляду.

Зазначається, що ті, хто здійснює опіку або доглядає, можуть виїхати за кордон разом із тими особами, над якими здійснюється опіка або для яких встановлений догляд.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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