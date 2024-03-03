В Україні можуть збільшити перелік причин для звільнення та тривалість відпустки
В Україні планують оновити Трудовий кодекс. Це може суттєво вплинути на права та обов'язки як працівників, так і роботодавців.
Міненерго розробило проект нового Трудового кодексу, який передбачає збільшення переліку причин для звільнення та зміну тривалості відпустки. Про це пише OBOZREVATEL.
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Що нового з приводу звільнення?
До списку причин для звільнення додадуть мобілізацію, появу на роботі в нетверезому стані, цькування та прогули.
Роботодавцю хочуть дати більше свободи: звільнення "через економічний, технологічний, структурний чи аналогічний характер".
Тобто, вас можуть звільнити фактично без причини, але з попередженням за 2 місяці або виплатою подвійної зарплати за кожний день, що не вистачає до 2 місяців.
А якщо війна?
У випадку звільнення через бойові дії (наприклад, руйнування приміщення) попередити потрібно за місяць.
Що з відпусткою?
Хороша новина: відпустку планують збільшити з 24 до 28 днів!
Домашня робота – це тепер офіційно!
У новому кодексі з'явиться поняття "домашньої роботи", а українці, які працюють вдома, отримають такі ж гарантії, як і ті, що працюють в офісі.
Трудова книжка відходить у минуле?
Її ведення стане необов'язковим, а роботодавця звільнять від необхідності її зберігати та заповнювати.
Як визначити, чи є трудові відносини?
У законі буде чітко визначено ознаки трудових відносин. Якщо між вами та вашим роботодавцем є хоча б 3 з цих ознак, то це вважатимуться трудові відносини.
Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.
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