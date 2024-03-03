В Україні можуть збільшити перелік причин для звільнення та тривалість відпустки

Новий проект закону про збільшення відпустки та причин для звільнення працівника

В Україні планують оновити Трудовий кодекс. Це може суттєво вплинути на права та обов'язки як працівників, так і роботодавців.

Міненерго розробило проект нового Трудового кодексу, який передбачає збільшення переліку причин для звільнення та зміну тривалості відпустки. Про це пише OBOZREVATEL.

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Що нового з приводу звільнення?

До списку причин для звільнення додадуть мобілізацію, появу на роботі в нетверезому стані, цькування та прогули.

Роботодавцю хочуть дати більше свободи: звільнення "через економічний, технологічний, структурний чи аналогічний характер".

Тобто, вас можуть звільнити фактично без причини, але з попередженням за 2 місяці або виплатою подвійної зарплати за кожний день, що не вистачає до 2 місяців.

А якщо війна?

У випадку звільнення через бойові дії (наприклад, руйнування приміщення) попередити потрібно за місяць.

Що з відпусткою?

Хороша новина: відпустку планують збільшити з 24 до 28 днів!

Домашня робота – це тепер офіційно!

У новому кодексі з'явиться поняття "домашньої роботи", а українці, які працюють вдома, отримають такі ж гарантії, як і ті, що працюють в офісі.

Трудова книжка відходить у минуле?

Її ведення стане необов'язковим, а роботодавця звільнять від необхідності її зберігати та заповнювати.

Як визначити, чи є трудові відносини?

У законі буде чітко визначено ознаки трудових відносин. Якщо між вами та вашим роботодавцем є хоча б 3 з цих ознак, то це вважатимуться трудові відносини.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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