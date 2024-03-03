В Украине могут увеличить перечень причин для увольнения и продолжительности отпуска
В Украине планируется обновить Трудовой кодекс. Это может оказать существенное влияние на права и обязанности как работников, так и работодателей.
Минэнерго разработало проект нового Трудового кодекса, предусматривающий увеличение перечня причин для увольнения и изменение продолжительности отпуска. Об этом пишет OBOZREVATEL.
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Что нового по поводу увольнения?
В список причин для увольнения добавят мобилизацию, появление на работе в нетрезвом состоянии, травлю и прогулы.
Работодателю хотят дать больше свободы: увольнение "из-за экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".
То есть вас могут уволить фактически без причины, но с предупреждением за 2 месяца или выплатой двойной зарплаты за каждый день, не хватает до 2 месяцев.
А если война?
В случае освобождения из-за боевых действий (например, разрушение помещения) предупредить нужно через месяц.
Что с отпуском?
Хорошая новость: отпуск планируют увеличить с 24 до 28 дней!
Домашняя работа – это теперь официально!
В новом кодексе появится понятие "домашней работы", а работающие дома украинцы получат такие же гарантии, как и работающие в офисе.
Трудовая книга уходит в прошлое?
Ее ведение станет необязательным, а работодателя освободят от необходимости его хранить и заполнять.
Как определить, есть ли трудовые отношения?
В законе будут четко определены признаки трудовых отношений. Если между вами и вашим работодателем есть хотя бы 3 из этих признаков, то это можно считать трудовыми отношениями.
Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.
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