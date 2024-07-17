В Україні можна забронювати співробітника через Дію: що відомо

Підприємства, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, можуть бронювати військовозобов'язаних. Тепер це можна робити через застосунок Дія.

Про запуск послуги 17 липня повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших сервісів у Дії – електронне бронювання. Від сьогодні керівники компаній, які є критично важливими для економіки України або працюють на потреби Сил оборони, зможуть забронювати своїх співробітників за кілька кліків на порталі Дія", – написав він.

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Зазначається, щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі. Система автоматично перевірить, чи відповідають вони вимогам, та надішле результат щодо кожного співробітника в особистий кабінет. Якщо відповідь позитивна – у працівника оновиться інформація в застосунку "Резерв+".

Федоров нагадав, що раніше працедавець мусив зібрати папери, підписи й після подачі чекати на результат. Часом ця процедура займала кілька тижнів. Нова послуга в Дії має прискорити цей процес і зробити його прозорим, прибравши людський фактор.

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