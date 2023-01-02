В Україні почали діяти нові тарифи на електроенергію: що змінилося

В Україні з 1 січня 2023 року вступили в дію нові тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Йдеться про тарифи для бізнесу.

Тарифи ростимуть протягом 2023 року в три етапи. Про це пише delo.ua.

Зазначається, що вартість електроенергії для непобутових споживачів в середньому зросте на 15 копійок кВт-год, а для промислових енергоємних споживачів на 4 копійки за кВт-год.

Ціна для побутових споживачів залишається незмінною.

Зростання тарифів для бізнесу зумовлено зростанням тарифів НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

З 1 січня тариф на передачу зросте на 10% – 380,28 гривні/МВт⋅год. З 1 квітня – ще на 13,1% до 430,25 гривні/МВт⋅год, а з 1 липня – ще на 12,7% до 485,1 гривні/МВт⋅год.

Тариф на передачу для підприємств "зеленої" електрометалургії встановлено на весь 2023 рік у розмірі 209,42 гривні/МВт⋅год.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня планують підвищити тарифи на воду. Зростання цін відбудеться у два етапи.

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