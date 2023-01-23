В Україні почнеться повномасштабна танкова та окопна війна - прогноз The New York Times

володимир путін не планує зупинятися і готується до нових запеклих раундів на фронті. Очікується нова, більш смертоносна та доленосна фаза бойових дій в Україні.

Про це пишуть аналітики видання The New York Times. На думку редакції, наприкінці зими чи весни сторони намагатимуться вийти з глухого кута.

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Зазначається, що на цей час росія вже мобілізувала 300 000 нових солдатів, щоб кинути їх у бій. Окупанти продовжують "воювати" з мирним населенням та енергетичною інфраструктурою України.

Водночас російські заводи з озброєнням не збавляють своїх обертів, а навіть працюють цілодобово.

В той самий час Київ продовжує зміцнювати свої сили бронетехнікою та системами ППО.

"Це означає, що широкі, брудні поля України незабаром знову стануть свідками повномасштабної танкової та окопної війни, цього разу - західною зброєю проти росії, що зневірилася. Це ніколи не мало повторитися в Європі з часів останньої світової війни", - пише редакція.

Як пише видання, Україна та її прихильники сподіваються, що західна зброя відіграє вирішальну роль і дасть Києву більше шансів стримати російський наступ і навіть відкинути росіян.

Дехто вважає, що таким чином росію хочуть примусити до переговорів.

"Поки що пан путін не виявляє готовності говорити. Завдання полягає в тому, щоб переконати Росію в тому, що мир шляхом переговорів є єдиним варіантом. Ось чому майбутній бій має вирішальне значення", - вважає видання.

У своїх публічних виступах путін, як і раніше, культивує образ самовпевненого силача. Він приховує від людей справжній масштаб втрат.

Як пише видання з посиланням на звіт Фонду Карнегі, росії загрожують десятиліття економічної стагнації та регресу, навіть якщо війна скоро закінчиться. Промислове виробництво, навіть військове, швидше за все, продовжуватиме падати через його залежність від високотехнологічних товарів із Заходу, які він більше не може отримати.

Прогнози по закінченню війни в Україні

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький спрогнозував подальшу ситуацію на фронті. Він зазначив, що зараз розвідка прогнозує піковий етап війни навесні та на початку літа.

Водночас Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов раніше назвав дату, коли російські окупанти можуть спробувати повторити повномасштабний наступ.

Він вважає, що вороги зациклені на певних датах, і це може бути березень.

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