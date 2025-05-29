В Україні оновили правила мобілізації: подробиці

В Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації, що дозволить компаніям резервувати більшу кількість співробітників. Відтепер до загальної кількості військовозобов’язаних працівників у компанії враховуватимуть не лише тих, хто перебуває на військовому обліку, а й офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року.

Це означає, що підприємства зможуть розраховувати на більший ліміт бронювання відповідно до встановленого відсотка. Про це повідомили в пресслужбі порталу "Дія".

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У "Дії" пояснили механізм на прикладі: якщо раніше компанія мала 80 військовозобов’язаних працівників і могла забронювати 40 з них, то після додавання 20 мобілізованих загальна кількість зростає до 100, а отже, і ліміт бронювання збільшується до 50 осіб.

Окрім цього, працівники, які вже мають діюче бронювання в іншій компанії, більше не враховуватимуться у загальному обчисленні військовозобов’язаних співробітників.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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