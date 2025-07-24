В Україні оновлено правила перевезень тварин у поїздах: про що йдеться

Міністерство розвитку громад і територій України оновило правила перевезення пасажирів, багажу та тварин у поїздах, щоб зробити подорожі зручнішими й інклюзивнішими. Нові норми, які вже набрали чинності, поширюються на всі залізничні перевезення в межах країни.

Рішення ухвалено після консультацій із представниками "Укрзалізниці", зоозахисної організації UAnimals та міжнародними експертами у сфері транспорту. Про це повідомили у Мінрозвитку громад.

Згідно з новими правилами, великі собаки, що мають зріст понад 45 см у холці, тепер можуть подорожувати в будь-якому типі вагонів — включно з СВ, РІЦ і поїздами класу "Інтерсіті+", за умови, що власник викупив усі місця у купе або в одному ряду. Службові собаки військовослужбовців можуть перевозитися безкоштовно у всіх вагонах, проте обов’язковими залишаються намордник і повідець.

Вимоги до переносок стали гнучкішими — тепер не обов’язково використовувати жорсткі контейнери. Допускаються рюкзаки, сумки або інші варіанти, якщо вони мають водонепроникне й абсорбуюче дно. Невеликі тварини, наприклад, собаки до 45 см у холці, можуть перебувати в купе і без переноски, якщо пасажир забронював усі місця.

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У кожному випадку власник тварини повинен мати при собі ветеринарні документи, квиток на перевезення улюбленця, а для великих порід — намордник і повідець. Якщо хтось із інших пасажирів відчуватиме дискомфорт або матиме алергічну реакцію, персонал поїзда допоможе пересадити пасажирів у межах потяга.

Окремо варто згадати, що на початку липня уряд також затвердив нові вимоги до перевезення тварин у міжміських і міжнародних автобусах.

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