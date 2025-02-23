В Україні відкрили сотні вакансій з зарплатою 90 тис. грн та бронюванням: кого шукають

Через гострий дефіцит деяких спеціалістів українські компанії вимушені значно поліпшувати умови праці. Роботодавці пропонують підвищені зарплати та економічне бронювання від мобілізації, але ці умови доступні не всім, а лише водіям-далекобійникам.

Саме ці фахівці зараз є найбільш затребуваними. Водіїв шукають як для внутрішніх, так і для міжнародних рейсів. Зарплата варіюється залежно від компанії, але в середньому становить від 70 000 до 90 000 гривень на місяць.

Від чого залежить зарплата водія-далекобійника?

Розмір зарплати водія-далекобійника залежить від кількох факторів. Перш за все, це досвід роботи та рівень завантаженості. Важливим також є напрямок перевезень – на міжнародних рейсах можна заробити більше, а на внутрішніх трохи менше. Крім того, має значення категорія водійських прав. Не останню роль відіграє і компанія-роботодавець. Іноді дві схожі вакансії з однаковими умовами можуть мати різну оплату, оскільки в одній компанії дефіцит кадрів більший, а в іншій – менший.

Читайте також: Робота з дому: кому в Україні готові платити більше 40 тисяч гривень

Вибираючи вакансію, водіям рекомендується звертати увагу не лише на основну зарплату, а й на наявність премій, бонусів, а також можливих штрафів чи покарань. Наприклад, одна з компаній у Києві пропонує не лише оклад, а й добові бонуси у розмірі 450 грн на добу.

Важливим аспектом є також наявність бронювання, яке стає одним з основних переваг для водіїв. Більше компаній починають дотримуватися критеріїв, що дозволяють здійснити бронювання працівників. Це забезпечує не лише захист від надзвичайних ситуацій, а й допомагає водіям працювати в спокійних і комфортних умовах.

Шукають не лише далекобійників

Окрім далекобійників, українські компанії потребують й інших водіїв, зокрема для керування громадським транспортом, міськими та міжміськими перевезеннями, а також для доставки товарів. Зарплата таких працівників коливається в межах 30 000 грн, залежно від регіону та ряду інших чинників.

Раніше ми розповідали, що в Україні пропонують понад 50 тисяч гривень за роботу без досвіду.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!