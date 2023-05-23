В Україні відредагували перелік осіб, які можуть отримати житлову субсидію: що змінилось

Було внесено зміни до постанов щодо надання різних видів грошової допомоги, пільг та житлових субсидій в Україні з метою удосконалення системи. Ця інформація була опублікована на сайті Пенсійного фонду.

Протягом понад двадцяти п'яти років програма житлових субсидій є основним механізмом соціального захисту населення, спрямованим на надання допомоги у платі за житлово-комунальні послуги особам з вразливих категорій населення. Однак через війну, що триває в країні, стало необхідним переглянути отримання грошової допомоги деяким категоріям громадян.

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Зміни в постановах стосуються різних аспектів отримання субсидій. Наприклад, тепер можуть отримати субсидію особи, які перебували в полоні протягом місяця, і це підтверджується відповідними документами. Якщо місце проживання особи, яка зареєстрована або фактично проживає в іншому місці, відрізняється від адреси домогосподарства, то доходи осіб, які перебувають у полоні, вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або є особами, зниклими безвісти, не враховуються при призначенні житлової субсидії.

Також з'явилася можливість вказати відмітку про задекларовану адресу особи, і субсидія може бути призначена лише за одним місцем проживання – зареєстрованим, задекларованим або фактичним.

Для домогосподарств, які через збройну агресію росії проти України втратили централізоване постачання тепла та газу і використовують побутові електроприлади для обігріву, встановлені соціальні нормативи на комунальну послугу з електроенергії для індивідуального опалення.

Також було введено обмеження для виправлення помилки в заяві або декларації під час хвороби заявника. Тепер такий строк можна продовжити на період хвороби субсидіара, але не довше, ніж до закінчення опалювального або неопалювального сезону.

Крім того, особи, які перебували за кордоном більше 60 днів і отримують доходи, повинні протягом 30 календарних днів повідомити уповноважений орган про це.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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