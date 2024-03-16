В Україні планують змінити правила рекрутинга до ЗСУ: про що слід знати чоловікам

Як зміняться правила призову та рекрутингу до ЗСУ

Міноборони представило нову систему набору до лав ЗСУ. Вона має на меті зробити процес більш прозорим і зручним для людей, які хочуть служити.

Як працює новий алгоритм рекрутингу до ЗСУ, розповіла Вікторія Панченко для ТСН. Детальніше про рекрутинг можна дізнатися на сайті Міноборони.

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Отже, що ж нового?

Все за добровільним бажанням. Жодних "лагідних" мобілізацій через ТЦК.

Жодних "лагідних" мобілізацій через ТЦК. Чотири кроки до вступу: Вибір посади та військової частини. Співбесіда з представниками частини. Оформлення у ТЦК СП. Направлення на службу.



Можна обирати! Вакансії можна знайти у центрах рекрутингу, на сайтах ЦНАПів, військових частин та рекрутингових платформах.

Вакансії можна знайти у центрах рекрутингу, на сайтах ЦНАПів, військових частин та рекрутингових платформах. Навчання гарантується. Якщо ви не володієте необхідними навичками, вас навчать.

Якщо ви не володієте необхідними навичками, вас навчать. Рекрутинг не замінить мобілізацію. Це лише спосіб покращити сервіс для людей, які хочуть служити.

Детальніше про кожен крок:

1. Вибір посади та військової частини.

Ви можете знайти вільні вакансії у центрах рекрутингу, на сайтах ЦНАПів, військових частин та рекрутингових платформах.

2. Співбесіда з представниками частини.

Ви можете пройти співбесіду з представниками частини самостійно або з допомогою рекрутера.

3. Оформлення у ТЦК СП.

Вам потрібно буде відвідати ТЦК СП для уточнення даних, проходження ВЛК та професійного відбору.

4. Направлення на службу.

Після успішного проходження всіх етапів вас направлять на службу.

Важливо!

Рекрутинг не гарантує, що ви будете служити саме в тій частині, яку вибрали.

Якщо претендентів на одну вакансію буде декілька, буде проведено конкурс.

Рекрутинг не замінить мобілізацію.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

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