В Україні планують повертати податкові перевірки: що відомо

Кабмін схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок". Таким чином уряд планує повертати податкові перевірки.

Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram. За його словами, проведення перевірок відновиться з 1 жовтня.

Йдеться про документальні перевірки, планові та позапланові. Раніше їх заборонили проводити до припинення або скасування воєнного стану.

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Зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Додамо, раніше Верховна рада ухвалила з 1 серпня скасувати єдиний податок за ставкою 2%.

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