В Україні з'явилися нові автомобільні номери: що вони означають

В Україні все частіше можна побачити автомобілі з номерними знаками серії "DI". Такі реєстраційні номери видаються власникам транспортних засобів (ТЗ), які здійснюють перереєстрацію авто через мобільний застосунок Дія.

Водночас отримання номерів цієї серії не є обов’язковим – за бажанням водії можуть залишити свої попередні знаки. Як зазначили в сервісі Дія, подати заявку на отримання послуги можна кількома способами, а саме:

особисто;

через уповноваженого представника;

заповнивши заяву на отримання послуги онлайн за посиланням.

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"Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій здійснюються у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України, центрах надання адміністративних послуг за результатом чого заявник отримує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків або облікову картку та номерні знаки для разових поїздок", – йдеться на офіційному сайті Дії.

За даними сайту avtosota, перереєстрація транспортного засобу через Дію обійдеться в 1 105 гривень. До цієї суми входить:

вартість бланку свідоцтва;

вартість нових номерів.

"Додатково потрібно буде сплатити послуги пошти за доставку номерних знаків та техпаспорту. Що збільшує загальну вартість приблизно до 1 500 грн", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що жителі Черкаської області можуть керувати автомобілями з номерними знаками, що містять "стильне" поєднання літер "DI....IA". Справа в тому, що код "IA" закріплений саме за цим регіоном. А в комбінації з серією "DI" утворюється напис, який можна прочитати як Дія.

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