В Україні продовжує дешевшати популярна сезонна ягода: скільки коштує

Попри весняні заморозки, через які фахівці прогнозували дефіцит кісточкових фруктів, зокрема черешні, сезон 2026 року в Україні виявився значно успішнішим, ніж очікувалося. Урожай ягоди перевершив прогнози, що призвело до суттєвого зниження цін. Наразі оптова вартість черешні стартує від 40–60 гривень за кілограм.

Про це повідомляє SEEDS із посиланням на президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника. За його словами, сезон перебуває у розпалі й триватиме ще близько тижня.

Чому черешня подешевшала

За словами Баштанника, високий урожай вдалося зібрати практично в усіх регіонах України. Попри побоювання щодо наслідків весняних заморозків, дерева майже не постраждали, а пропозиція ягоди на ринку значно перевищила очікування. У результаті оптові ціни впали до 40–60 гривень за кілограм, що в кілька разів дешевше, ніж торік.

"Як виявилося, ніде вона не постраждала. Цього року черешня дала дуже хороший урожай, тому сезон можна назвати врожайним із низькими цінами", — зазначив Тарас Баштанник. Для покупців така ситуація стала вигідною, адже якісну українську черешню можна придбати за значно нижчими цінами.

Фермери працюють із мінімальним прибутком

Водночас для виробників різке падіння закупівельних цін стало серйозною проблемою. Вирощування черешні потребує значних витрат на захист садів, полив, охолодження продукції та транспортування. Додатковим фактором є ручний збір урожаю, який залишається одним із найдорожчих етапів виробництва.

За словами Баштанника, вартість збору становить у середньому до 20 гривень за кілограм, що за нинішніх цін дорівнює майже третині вартості реалізації та може сягати половини собівартості продукції. Через це багато садівничих господарств цього року не змогли отримати очікуваний фінансовий результат, попри рекордний урожай.