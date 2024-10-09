В Україні прогнозується значне здорожчання картоплі: експерт назвав причини та очікувану ціну

В Україні ціни на картоплю продовжуватимуть зростати. Вартість цього овочу може сягати до 50-55 гривень за кілограм.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка поділився цією інформацією в інтерв'ю для "Українського радіо".

Як зазначає Гопка, на оптових ринках вартість картоплі зараз коливається в межах 19-22 грн, тоді як у супермаркетах вона становить 30-35 грн за кілограм. Основною причиною високих цін стала літня посуха, через яку фермери в окремих областях не змогли повністю зібрати врожай. Окрім того, українців очікує збільшення податків, що, на жаль, не дозволить суттєво знизити ціни.

Аналітик додав, що зазвичай у жовтні на ринку спостерігається найбільша кількість картоплі, що зазвичай сприяє сезонному зниженню цін. Однак цього року ситуація відрізняється – в окремих областях картоплю досі намагаються зібрати, причому це не другий врожай, а перший, який не вдалося вчасно зібрати через надмірно твердий ґрунт.

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"Загалом це стосується більше Центральної і Східної України. Можливо на Західній не було дуже великих таких проблем, тому що там трохи інший клімат. Але в загальній картині ще фіксується те, що картопля в невеликих обсягах, але ще збирається, і це вплинуло на ціну. Але навіть якщо ми зберемо цю картоплю, то я не впевнений, що ціна дуже сильно знизиться. Тому що ми входимо в той період, коли нас очікує історичне підвищення податків, плюс дорожчає пальне, що вплине на логістику, перевезення до кінцевого споживача, тощо. Тому якогось суттєвого зниження цін, на жаль, не буде", – пояснив Гопка.

Його прогноз полягає в тому, що ціни на картоплю, ймовірно, зростатимуть у найближчі місяці, оскільки для зберігання врожаю необхідні додаткові витрати.

"Найімовірніше, що в квітні переважна більшість продукції, яка буде на поличках, це буде імпортна продукція… Для кінцевого споживача з усіма націнками, я думаю, що ми можемо спокійно підійти до ціни 50-55 грн за кілограм, це точно. Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн", – вказує експерт.

Максим Гопка вважає, що імпорт картоплі з Єгипту та країн ЄС, ймовірно, не зможе зупинити подорожчання картоплі в зимовий період.

"Треба розуміти, що в нас є додаткові витрати на логістику і тимчасове зберігання. Плюс націнка, яка присутня безпосередньо в імпортерів. Тому в комплексі все це можливо не дасть далі збільшуватись ціні, але й не зламає і не дасть їй знизитись", – резюмував аналітик.

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